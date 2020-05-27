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金門婦鋼戒卡手指 消防人員協助「破戒」解圍

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

民眾如果手指戒指卡住，千萬不要硬脫，最好尋找專業的來！家住烈嶼的林姓女子，長期左手無名指上都帶著戒指，且隨著歲月增長，戒指感覺越來越緊，她與家人嘗試多種方式打算將戒指移除未果，反而讓手指腫脹疼痛，趕緊向烈嶼消防分隊求助，最後消防人員用尖嘴小鋼剪「破戒」，才成功幫她「解圍」。

烈嶼消防分隊今天表示，昨天上午9時許，有一對夫妻匆匆忙忙的進入分隊請求協助，原來是林姓女子左手無名指上的戒指卡指，導致無名指腫脹已久，近日疼痛不堪，兩人嘗試沙拉油潤滑、牙線、手指冰敷高舉過頭等民間方法都無法移除，不得以趕緊跑來求助。

因現仍為防疫期間，值班小隊長曾以勒依規定程序詢問TOCC等，量測體溫無異常現象後，隨即由分隊備勤人員開始協助移除，隊員蔡杰克評估手指狀況後，發現無名指已腫脹非常嚴重，同時詢問狀況、安撫女子情緒，並請備勤同仁準備器材執行救助，消防人員首先嘗試以不破壞戒指的方法，使用釣魚線、潤滑脫除，但因手指腫脹無法順利取出。

消防人員隨即想到第二招，要「破戒」，他們在取得林姓女子同意後，準備使用手動破壞工具破壞戒指，為了避免在破壞過程中造成受傷，蔡杰克先在女子手指上墊了名片保護，隊員林長好及李延達隨後小心翼翼的使用尖嘴小鋼剪開始「破戒」，剪下一刀後發現太堅固仍無法移除，再次加強保護後慢慢轉動戒指，於另一側再補剪一刀，總算戒指斷成兩截順利移除。

成功讓手指「脫困」後，女子鬆了一口氣的同時也不斷感謝消防同仁，並表示下次戴戒指時一定會特別注意，不要再承受這種痛苦了。

金門縣消防局第一大隊大隊長陳國瑋表示，卡指的情況不只有成人會遇到，小朋友也有可能因不慎被玩具、手環等異物卡指，呼籲民眾如果不慎遇到類似情形，千萬不要硬脫，可能會因此越卡越緊更難取出並造成腫脹惡化，嚴重時甚至組織缺血壞死，另外也不要拖延，要及時到醫院或消防隊請求協助，避免造成更嚴重結果。

金門縣烈嶼消防分隊多位隊員研究使用尖嘴小鋼剪移除鋼戒，總算成功幫助林姓女子「解圍」。圖／金門縣消防局提供
金門縣烈嶼消防分隊多位隊員研究使用尖嘴小鋼剪移除鋼戒，總算成功幫助林姓女子「解圍」。圖／金門縣消防局提供
金門縣烈嶼消防分隊使用尖嘴小鋼剪「破戒」，連剪了2次，總算成功幫助林姓女子解圍。圖／金門縣消防局提供
金門縣烈嶼消防分隊使用尖嘴小鋼剪「破戒」，連剪了2次，總算成功幫助林姓女子解圍。圖／金門縣消防局提供

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