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台中中華路夜市縱火案 老翁嗆傷高壓氧治療後出院
台中市中華路夜市日前遭縱火，一名男子當著兩名員警的面前打開瓦斯桶縱火，造成16戶延燒被波及，10多名住戶受困被救出，其中3人送醫。衛福部台中醫院今天說，65歲羅姓老翁吸入性嗆傷，經住院觀察並輔助高壓氧治療後，狀況穩定，昨天順利出院。
台中醫院高壓氧中心主任黃敏旭說，羅姓老翁經急診檢查評估血液一氧化碳濃度過高，有後續呼吸系統及腦部損傷風險，需輔助高壓氧治療來清除這些與組織相結合的一氧化碳以防止腦部損傷後遺症。
他說明，一氧化碳對血紅素的親和力大約為氧的200倍到250倍，因此一氧化碳很快地和血紅素相結合，使血紅素無法運送氧氣，也會讓已經和血紅素結合的氧氣較不容易釋放出來讓周邊組織利用；一氧化碳進入細胞後，會和粒腺體的細胞色素氧化相結合，導致細胞缺氧而死亡。如果是孕婦，一氧化碳也可以穿過胎盤，導致胎兒死亡。
黃敏旭說，一氧化碳的濃度和暴露時間的長短都與中毒的嚴重程度有關係。病人若長期暴露在低濃度的一氧化碳下，會產生頭痛、噁心、嘔吐和其他不明顯的症狀;若暴露在極高濃度下，幾秒鐘就會因窒息而昏迷。
黃敏旭指出，一氧化碳中毒的病人常有延遲發生的神經後遺症，因此每一個病人都必須接受長期追蹤治療， 高壓氧治療除了可以加速一氧化碳的排除避免組織缺氧外， 也能清除與組織相結合的一氧化碳減少延遲發生的神經後遺症，還有高氧分壓的血管收縮效應，也能有效的治療經常合併發生的腦水腫。
黃敏旭指出，高壓氧治療原理是加壓100%純氧，讓缺氧的組織能夠得到較多的氧氣。在疾病的恢復期，高壓氧治療可以增加微血管的新生，促進纖維母細胞增生及膠原蛋白生成，也可以加速傷口的癒合。
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