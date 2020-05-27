羊水破快生了遇塞車！警車鳴笛開道送醫順利產子
嘉義縣林姓孕婦本月24日傍晚，突然感覺到腹部劇烈疼痛、羊水已破，由父親緊急從民雄家中載往嘉義市區診所生產，因正值交通尖峰時段，車子塞在路上，林父向路旁值勤員警求助，員警立即駕駛巡邏車開道，10分鐘內將林婦送至醫院順利產子。
嘉義市警局二分局後湖派出所警員楊青樺及許書瀚，本月24日傍晚近6時，值勤行經忠孝路與保忠一街口，林姓男子忽然神情緊張衝向前表示，車上女兒懷孕即將分娩，希望警方協助護送至醫院。
林姓男子表示，女兒在民雄家中肚子劇烈疼痛、羊水已破，他緊急將女兒載往嘉義市區診所生產，卻遇到交通尖峰時段，車流量大、塞車，車子前進緩慢、非常無助，才請警方協助，讓女兒到嘉義市西區婦產科生產。
楊青樺及許書瀚直覺事態緊急，立即駕巡邏車、全程鳴警報器，在前方引導走巷道小路，10分鐘內成功將林男女兒護送至婦產科診所、順利產子。
林男非常感謝警方引導帶路，直言原本20分鐘車程，透過警車開道，縮短到10分鐘內到達診所，真的很感謝警方協助。
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