影／苗栗警發現大坑洞 守株待兔果然查獲違法濫倒

苗栗縣竹南警分局聯港派出所員警日前夜間巡邏時，行經後龍鎮龍坑里苗29線道路，發現車道上有大片夾雜卡車輪胎印的泥濘印痕，周邊並發現有2部挖土機及2處大坑洞，經派員埋伏，查獲42歲張姓男子駕駛裝載廢棄物的砂石車進入當地濫倒，全案經警方及縣環保局調查後，已依法開立罰單處分。

聯港派出所所長曾清宏、警員陳建龍21日晚間9點多，巡邏行經後龍鎮龍坑里苗29線往苗栗市方向300公尺處的外車道，發現車道上有大片夾雜卡車輪胎印的泥濘印痕，巡邏員警下車查看發現與車道相連的土地放置2部挖土機，並已挖出2處大坑洞，但現場無人在場。

警方研判該處可能遭傾倒廢棄物且有持續傾倒的情形，於是在現場埋伏，果然第二天凌晨零點10分，發現張姓男子駕駛裝載廢棄物的砂石車進入該處，正準備傾倒時，警方立即上前盤查，並通知環保局到場。