國道3彰化路段4車追撞 2傷者仍有1人夾在車內搶救中

今天上午10時22分許，國道3號北上196.6公里彰化系統路段，發生3大1小車輛追撞重大車禍，造成兩人受傷，其中1人送醫，另1人仍夾在車內搶救中。目前仍在拖吊及處理，北上車道僅開放路肩通行，但轉國道一號不影響，車禍原因由國道第七警察大隊調查中。

警方指出，今天上午中部地區下起豪雨，天雨路滑，影響行車視線，可能才造成這起追撞車禍，初步了解，追撞的4輛車，第一輛是小客車，2、3輛是砂石車，第4輛是滿載輪胎的大貨車，由於撞擊力強，車輛體積龐大，造成車頭及車身毀損嚴重，占用中線及內線車道，只能開放路肩通行。

兩位傷者中，一人送醫，另一人仍夾在車內，彰化縣消防局動用器材車搶救中，目前受傷狀況不明。 今天上午10時22分許，國道3號北上196.6公里彰化系統路段，發生3大1小車輛追撞重大車禍，造成兩人受傷。翻拍自彰化踢爆網 今天上午10時22分許，國道3號北上196.6公里彰化系統路段，發生3大1小車輛追撞重大車禍，造成兩人受傷。翻拍自彰化踢爆網 今天上午10時22分許，國道3號北上196.6公里彰化系統路段，發生3大1小車輛追撞重大車禍，造成兩人受傷。圖／國道七大隊提供 今天上午10時22分許，國道3號北上196.6公里彰化系統路段，發生3大1小車輛追撞重大車禍，造成兩人受傷。圖／國道七大隊提供 今天上午10時22分許，國道3號北上196.6公里彰化系統路段，發生3大1小車輛追撞重大車禍，造成兩人受傷。圖／國道七大隊提供