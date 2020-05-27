消防傳遞正確滅火觀念 阻止「油鍋起火」火勢擴大

桃園市府消防局本月16日接獲民眾報案，中壢區中原夜市旁的一間營業場所，夜市夜間人潮眾多時，該場所二樓餐廳突然冒出陣陣濃煙，櫃台人員發現後立即電話撥打119報案，另由廚房員工取出附近的滅火器入室進行初期滅火，同時該場所自動撒水設備發揮功效，成功壓制火勢並未延燒到其他樓層，而所有員工皆及時疏散至室外安全地點，在消防人員到達前火勢就已完全撲滅。

據場所員工表示當時正使用油鍋烹調食物，一個不注意就起火燃燒。消防局第二大隊長陳文宗今天表示，近期錢櫃KTV因業者關閉消防安全設備造成消費者逃生不及的重大意外事故。在此案件中可發現，場所員工在火警後立即啟動自衛消防編組，確認火災現場後立即進行「火災通報」、「初期滅火」、「避難引導」，將初期火勢控制在一定的範圍不至擴大延燒，大大降低人員傷亡及財物損失。

因此，平時員工自衛消防編組訓練的落實、熟悉消防安全設備操作等強化場所火災預防事項，正是場所業者最重要的課題之一。