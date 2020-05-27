消防傳遞正確滅火觀念 阻止「油鍋起火」火勢擴大
桃園市府消防局本月16日接獲民眾報案，中壢區中原夜市旁的一間營業場所，夜市夜間人潮眾多時，該場所二樓餐廳突然冒出陣陣濃煙，櫃台人員發現後立即電話撥打119報案，另由廚房員工取出附近的滅火器入室進行初期滅火，同時該場所自動撒水設備發揮功效，成功壓制火勢並未延燒到其他樓層，而所有員工皆及時疏散至室外安全地點，在消防人員到達前火勢就已完全撲滅。
據場所員工表示當時正使用油鍋烹調食物，一個不注意就起火燃燒。消防局第二大隊長陳文宗今天表示，近期錢櫃KTV因業者關閉消防安全設備造成消費者逃生不及的重大意外事故。在此案件中可發現，場所員工在火警後立即啟動自衛消防編組，確認火災現場後立即進行「火災通報」、「初期滅火」、「避難引導」，將初期火勢控制在一定的範圍不至擴大延燒，大大降低人員傷亡及財物損失。
因此，平時員工自衛消防編組訓練的落實、熟悉消防安全設備操作等強化場所火災預防事項，正是場所業者最重要的課題之一。
消防局也提醒，民眾若家中油鍋起火，千萬不要用水滅火，第一時間趕快大叫三聲「失火了」盡速示警並通報119，初期滅火可蓋上鍋蓋以阻隔空氣之方式滅火，並記得關閉瓦斯開關；廚房附近可擺放滅火器，當火災發生時可隨手取得立即滅火；裝設住宅用火災警報器，發揮早期預警的功能，可儘早採取應變措施，降低危害；另外，民眾烹煮食材時，一定要記住「人離火熄」，預防炊事不慎。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言