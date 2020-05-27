台中婦人兒子丟錢包 住家轄區警拒受理要她別區報案？

台中市張姓婦人讀高中的兒子丟了錢包，裡面的麥當勞儲值點點卡還被拿到軍功路等兩家店消費，她因家住在烏日而昨天傍晚到烏日警分局烏日派出所報案，未料值班警員卻不受理，要她另到軍功路轄區的北屯派出所報案，讓她頗為疑惑，並質疑警員是在推責任。

張婦說，當時值班警員告訴她，如果是在烏日的新興路麥當勞發生的，他就可以辦，但因為是在軍功路發生的，所以他沒有辦法受理。張婦因此由先生陪同轉往市警五分局的北屯派出所報案，但這期間她愈想愈不對，並想如果是在宜蘭丟了錢包，或是點點卡是在宜蘭消費的，難道要跑去宜蘭報案？

張婦說，兒子的錢包裡有現金8、9百元，兩張悠遊卡、一張一卡通和麥當勞點點卡等，點點卡也不只在軍功路被盜用，另也在南屯區的五權西二店被盜用，但烏日派出所卻僅以軍功路非其轄區而推卸責任，拒不受理。而且，當時在值班警員後面還站了3、4位警察，對此也都悶不吭聲，似也默認這樣的行為。

烏日派出所長江明儒解釋，警員當時是告訴張婦說，因為備勤的警員外出處理車禍，因為要調閱監視錄影，如果張婦要快的話，最好直接到北屯派出所報案；可能因溝通不良而產生誤會。