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轎車猛撞號誌控制箱空中翻轉一圈 車頭毀人平安
國道1號苗栗縣頭份東側交流道與124縣道中正一路口，一輛轎車昨天凌晨3點多，撞上分隔島號誌控制箱，車子在空中翻滾1圈，再倒轉180度停在車道，衝撞力相當猛烈，左前車輪及車頭碎片，還有控制箱零件飛散滿地，車禍過程影片今天曝光，現場一片狼籍，讓人捏了一把冷汗。
警方初步調查，車內3人繫有安全帶，沒有人受傷，酒測值也都零，初步研判轎車車速過快，轉彎不及直撞控制箱，全案進一步處理中。另，苗栗縣政府工務處指出，控制箱主機及機座被撞毀，損失約10萬元，將會向肇事者求償。
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