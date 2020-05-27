黑道監票引風波 高市警派員約制特定對象

警政署長陳家欽昨天南下高雄市警局，主持高雄市長罷免案首次維安工作專案會議，提及「黑道監票」說，引起風波，高雄市警局極力要為署長平息非議，表示對可能涉及暴力介入選舉的特定分子，已派專人告誡約制。

陳家欽在昨天專案會議後，表明黑道監票「只是傳聞」，他是要高雄市警局要研擬強制執法手段，阻絕不法。

高雄市警局表示，針對風聞有黑道份子將在投票日到投票所「監票」，已派專責小組對特定分子蒐證，並向高雄地檢署報告，若有明確違法事證，將立即發動查緝，檢方也會在投票日，指派檢察官進駐各分局，對於妨害選舉秩序的脫序行為將立即排除，維護投票公正性。

高雄市警局表示，5月25日開始起連續1周「自辦查緝賭博專案」，配合內政部警政署全力淨化社會治安等專案行動，對於可能涉及暴力介入選舉的特定分子，已派專人告誡約制，並蒐集有無可疑犯罪行為。