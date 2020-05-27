讓年輕刑事幹部歷練 桃市警局20刑事中階警官調動

桃園市警局刑事中階警官大調動，市警局長陳國進昨天下午核定刑警大隊隊長、組長及6個分局偵查隊長，共20名中階刑事幹部職務調動，其中桃園、中壢、八德、龍潭分局偵查隊長4人未調整外，包括平鎮、楊梅、蘆竹、龜山、大園、大溪6分局偵查隊長異動，市警局今天上午表示，這波中階刑事警官調整，以年輕刑事幹部歷練為重點，培養刑事辦案人才，調動警官將在29日上午10時到任。

市警局公布20名中階刑事幹部調動職務名單，偵查隊長部分、包括平鎮分局張仁慶調市刑大勤指中心、市刑大偵三隊陳麒益調平鎮分局、龜山分局黃呈錫接市刑大偵三隊、大溪分局高英傑調龜山分局、大園分局李文傑調蘆竹分局、市刑大預防組陳志維調大溪分局、蘆竹分局蔡效岳接市刑大預防組、市刑大偵一隊陳朋翔調大園分局、楊梅分局陳芳振接市刑大偵一隊、市刑大偵五隊吳學安調楊梅分局，共10人。