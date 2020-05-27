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工人手捲入機器…台南連2起
台南市昨天接連發生工人手部遭捲入機器工安意外，歸仁區一名工人左手被捲入工具機，削斷拇指；仁德區一家工廠員工右手被機器捲入夾傷，手掌血肉模糊，兩人先後送成大醫院救治。
歸仁區和順路一間工廠的卅九歲男員工，昨天中午操作自動化工具機時，突然左手捲入工具機，雖立即停機，但員工的手掌動彈不得；消防隊員到場時，男子已將左手拉離機台，拇指仍被截斷截一大段，血流如注，消防員清理消毒、包紮後送往成大醫院救治，斷指放入冰袋一併送醫。
幾小時後消防局又獲報，指仁德區義林路一家工廠五十六歲男員工，操作滾輪碾壓機時右手掌被機器夾住，雖也立即停機，但已造成右手掌粉碎性骨折，傷者意識清楚強忍劇痛，消毒包紮後送醫。
由於三天前新市區才有堆高機翻覆導致鐘姓駕駛被壓昏迷，送醫搶救仍未脫離險境，沒想到昨天又傳意外。台南市勞工局長王鑫基表示，勞工局將派遣工安顧問團，前往出事工廠了解狀況，輔導業者改善。
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