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警帶2狗登山 尋獲失蹤司機白骨

聯合報 / 記者林昭彰／新北報導

淡水警分局興仁派出所副所長申春光前天帶著土狗到小觀音山走西峰步道，下山時狗突然跑入樹林內，因而尋獲三個月前採筍失蹤的李姓遊覽車司機遺體。 圖／警方提供
淡水警分局興仁派出所副所長申春光前天帶著土狗到小觀音山走西峰步道，下山時狗突然跑入樹林內，因而尋獲三個月前採筍失蹤的李姓遊覽車司機遺體。 圖／警方提供

新北市淡水警分局興仁派出所副所長申春光前天休假，帶著兩條小土狗到陽明山國家公園登小觀音山時，意外尋獲近三個月前上山採筍失蹤的李姓遊覽車司機遺體，大部分軀幹已成白骨，家屬希望ＤＮＡ驗確認死者身分。

李姓死者（五十二歲）家住淡水，平日擔任遊覽車司機，年初因爆發新冠肺炎疫情，生意大受影響，李為貼補家用，二月廿九日獨自騎車進入大屯山採箭筍，之後失聯未歸，機車被發現停在小觀音山西峰步道。家屬三月五日報失蹤協尋，當時消防隊和警方曾搜山，搜救行動持續約十二天，可惜都無結果。

平常閒暇時喜歡帶小土狗上山走「獸徑」接觸大自然的申春光，前天休假又帶著狗登小觀音山，按例讓兩隻土狗在前方開道，沒想到，前天下午四時許下山途中，於小觀音山主峰西北方，其中一條土狗突然離開路徑衝向樹林，不久又跑出來對著申春光吠，似乎有事想說，申於是跟進樹林查看，意外發現有遺體趴在地上。

小狗在前方開道，沒想到竟發現李姓司機遺體。 圖／警方提供
小狗在前方開道，沒想到竟發現李姓司機遺體。 圖／警方提供

申春光說，從身上衣物研判為男性，大部分軀幹已成白骨，身邊還有一大袋箭筍壓在背部，當時他聯想到三月那件採筍失蹤案，馬上拿出手機拍照，下山後立即通知家屬指認照片，再連絡鑑識小組人員上山採證。

家屬從衣物等特徵研判，應是失蹤的李男無誤，陳屍位置和機車停放地點大約距離七公里左右，身上雖有手機，但早已沒電，初步研判可能因山區起霧，山間手機訊號又差，李男迷路後又失溫倒地，其他細節仍由警方協助釐清。

小觀音山是大屯山系的群峰，位於新北市三芝區與台北市北投區交界，主峰海拔約一○六六公尺，因地形地勢容易起霧，許多區域草木茂密土滑難行；警方表示，國家公園管理處每年箭竹筍產季，會有部分時段開放民眾採筍，常有人迷路。

失蹤 大屯山 陽明山

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