聽新聞
test
0:00 / 0:00
警帶2狗登山 尋獲失蹤司機白骨
新北市淡水警分局興仁派出所副所長申春光前天休假，帶著兩條小土狗到陽明山國家公園登小觀音山時，意外尋獲近三個月前上山採筍失蹤的李姓遊覽車司機遺體，大部分軀幹已成白骨，家屬希望ＤＮＡ驗確認死者身分。
李姓死者（五十二歲）家住淡水，平日擔任遊覽車司機，年初因爆發新冠肺炎疫情，生意大受影響，李為貼補家用，二月廿九日獨自騎車進入大屯山採箭筍，之後失聯未歸，機車被發現停在小觀音山西峰步道。家屬三月五日報失蹤協尋，當時消防隊和警方曾搜山，搜救行動持續約十二天，可惜都無結果。
平常閒暇時喜歡帶小土狗上山走「獸徑」接觸大自然的申春光，前天休假又帶著狗登小觀音山，按例讓兩隻土狗在前方開道，沒想到，前天下午四時許下山途中，於小觀音山主峰西北方，其中一條土狗突然離開路徑衝向樹林，不久又跑出來對著申春光吠，似乎有事想說，申於是跟進樹林查看，意外發現有遺體趴在地上。
申春光說，從身上衣物研判為男性，大部分軀幹已成白骨，身邊還有一大袋箭筍壓在背部，當時他聯想到三月那件採筍失蹤案，馬上拿出手機拍照，下山後立即通知家屬指認照片，再連絡鑑識小組人員上山採證。
家屬從衣物等特徵研判，應是失蹤的李男無誤，陳屍位置和機車停放地點大約距離七公里左右，身上雖有手機，但早已沒電，初步研判可能因山區起霧，山間手機訊號又差，李男迷路後又失溫倒地，其他細節仍由警方協助釐清。
小觀音山是大屯山系的群峰，位於新北市三芝區與台北市北投區交界，主峰海拔約一○六六公尺，因地形地勢容易起霧，許多區域草木茂密土滑難行；警方表示，國家公園管理處每年箭竹筍產季，會有部分時段開放民眾採筍，常有人迷路。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言