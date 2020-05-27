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要給媽媽吃…海邊斷崖採貝 6旬男失蹤

聯合報 / 記者王燕華／花蓮報導

周姓男子海邊斷崖採貝後失蹤，搜救人員啟動陸海空救援。 圖／海巡署第一二岸巡隊提供
周姓男子海邊斷崖採貝後失蹤，搜救人員啟動陸海空救援。 圖／海巡署第一二岸巡隊提供

花蓮縣六十四歲阿美族周姓男子，前天與弟弟到清水斷崖和仁海岸撿拾貝類要給母親吃，兩人分頭撿拾，但周男超過約定碰頭時間兩個半小時仍未現身，弟弟緊張報案，救難人員徹夜搜尋，到昨天深夜仍找不到人，把握黃金七十二小時陸海空持續搜救。

周男弟弟表示，他與哥哥小時候常和家人一起到和仁海岸戲水採貝，兄弟倆一時興起，想要採笠螺等貝類給母親嘗嘗久違的滋味，前天上午十時許到海邊，和哥哥約好分頭撿拾，下午一時卅分會合，但約定時間到了，哥哥卻遲遲未現身。

當地民眾表示，笠螺因為肉質口感近似九孔，俗稱小九孔，是阿美族人桌上常見的美食，用醬油醃漬或是大火快炒都很好吃。笠螺最喜歡附著在岩石或礁岩間，雖然美味，但採摘時危險性也很高。

周男弟弟久等不到哥哥向新城警分局和平派出所報案，包括警方、消防及海巡等單位啟動陸海空全面搜救，但到昨天仍無所獲。

當地秀林鄉和平村長周鴻源表示，和仁海岸一帶，常有民眾前往撿拾藏身礁岩間的貝類，有些是自己食用，有些高價貝會有人撿來販售，以笠螺來說，每台斤約可賣到四百元，好一點還可以賣到五百元。

失蹤 海巡 阿美族

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