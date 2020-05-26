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8旬婦電動車沒電急流淚 永和警熱心協助讓她好感動
高齡81歲的許姓老婦日前從家中騎電動車出門，未料卻因電動車沒電，又沒力氣推車，呆坐路旁不知如何是好，急得流淚。永和警方巡邏經過，發現許婦坐在一旁哭泣，趕忙上前了解，協助許婦返家，讓她十分感動，頻向警方道謝。
許婦與兒子同住，她21日騎著電動車從位於新北市永和區豫溪街上的家中出門買菜，未料返家途中電動車卻沒電了，許婦下車欲推車，卻怎麼也推不動笨重的電動車，眼見時間一分一秒流逝，許婦不知如何是好，焦急的坐在一旁哭了出來。
永和警分局中正橋派出所員警正好執行巡邏勤務，經過發現許婦獨自坐著哭泣，趕忙上前查看，了解情況後，員警先安撫許婦情緒，再協助許婦將電動車從推回家，讓許婦感激不已，頻向熱心的警方道謝。
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