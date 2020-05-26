護理之家爆糾紛黑道騷擾恐嚇？金山分局：蒐證調查處理

新北市北海岸一間護理之家，孫姓院長與林姓地主發生經營糾紛，孫男今天向媒體指控遭曾到不明人士跟蹤，逃到派出所躲避，疑有黑道人士恐嚇、騷擾，並質疑警方作為。金山警分局今晚發出澄清稿說明，指全案經纏訟多年，警方都有受理並移送地檢署偵辦，目前也都蒐集相關事證，偵辦調查處理。

據指出，雙方簽8年租約，明年到期，但發生糾紛，雙方互告。孫姓院長今天受訪說「會害怕啊，有不明人士跟蹤，有人埋伏，從護理之家門口，追到派出所，誰不怕啊，我要顧這麼多老人，要做防疫」。

金山警分局副分局長陳震程今晚說明，這件案件從104年到現在已經纏訟多年，金山分局都有受理並移送地檢署偵辦。孫姓民眾今天對金山分局提出多項質疑，有關共同經營人部分，孫姓民眾與林姓地主雙方在102年4月有簽訂共同合作經營契約，並有律師簽證，分局據以認定因此雙方是共同經營人的身分，並無錯誤。

陳震程說，林姓地主到分局對孫姓民眾提出告訴，分局偵查隊與轄區派出所同仁到護理之家送達通知書，適逢林姓地主與一名女性秘書也到場，林姓地主有撞門的行為，被員警當場制止，送達通知完成後，員警立即帶林姓地主離開，所謂員警帶同黑衣人撞門一事，並非事實。

陳震程並表示，孫姓民眾5月19日前往老梅派出所稱遭人跟蹤，適逢陳姓男子也到派出所請求警方陪同前往護理之家拿取林姓地主私人物品，員警以案件在訴訟中，無法協助予以婉拒，陳姓男子隨即離去，過程中孫姓民眾與陳姓男子雙方並未碰面及交談，員警也要求孫姓民眾暗中指認，孫姓民眾否認陳姓男子為跟蹤之人。