高雄郵務士昨晚上班倒下 基層控訴「過勞死」

高雄郵局呂姓郵務士昨天晚上7點多在上班時，於瑞隆東路附近身體不適，原搖下車窗休息，直到路人經過後，才發現呂男駕駛的車輛已沒電、呂也當場昏迷，後轉送醫院後，傳出因腦部受損，恐有成植物人之虞。

有郵局員工向本報記者投訴，40多歲的呂姓郵務士未婚、獨自居住，他已在郵局服務至少有十多年的資經歷。去年10月時，高雄郵局調整組織重新規劃整併，讓任職在高南快包股的呂，從僅負責快捷業務的呂，還要再多負擔包裹寄送，一人身兼兩職，壓力相當大，他批評根本是「血汗郵局」。

這名投訴者也質疑，郵局快捷服務，相比一般包裹寄送來得貴，但因實際上都由同一個郵務士負責，實際上送達時間幾乎與包裹寄送相同，「價格不一卻有同樣內容，郵局是在欺騙消費者嗎？」