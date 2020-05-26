西門町當街5打1討債 見警到場孬辯「聊天而已啦！」

27歲吳姓男子日前因近萬元債務糾紛，在西門町商圈遭39歲謝姓女債主等5人沿街毆打，幸好轄區警方獲報後及時到場，將滋事5人逮捕到案，詢後依恐嚇取財罪移送台北地檢署偵辦。

據了解，吳男因先前積欠謝女近萬元債務，5月10日晚上9時許獨自行走在台北市萬華區昆明街上時，突然遭到謝女夥同2男2女圍毆，並沿街追打；一旁路人見狀報警處理，轄區萬華分局警方立刻派員到場，才及時制止5嫌。