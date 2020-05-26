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西門町當街5打1討債 見警到場孬辯「聊天而已啦！」

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

27歲吳姓男子日前因近萬元債務糾紛，在西門町商圈遭39歲謝姓女債主等5人沿街毆打，幸好轄區警方獲報後及時到場，將滋事5人逮捕到案，詢後依恐嚇取財罪移送台北地檢署偵辦。

據了解，吳男因先前積欠謝女近萬元債務，5月10日晚上9時許獨自行走在台北市萬華區昆明街上時，突然遭到謝女夥同2男2女圍毆，並沿街追打；一旁路人見狀報警處理，轄區萬華分局警方立刻派員到場，才及時制止5嫌。

當時吳男見警方到場，立刻大喊「救命！他們要搶我的錢！」涉案5人則急忙撇清，辯稱只是在聊天，沒有要對吳男不利；但警方將相關人等帶返警局釐清案情時，發現謝女等人追打吳男的過程全被監視器錄下，警方詢後依恐嚇取財罪嫌將其送辦。

轄區萬華警分局。記者李隆揆／攝影
轄區萬華警分局。記者李隆揆／攝影

恐嚇 債務 西門町

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