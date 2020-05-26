影／驚險畫面！中興新村5樓高大樹倒塌 秒壓毀休旅車

近期進入梅雨季，南投縣從17日起，連續下了一周的雨，前天（24日）才放晴，今午後又變天，颳風又下雨，中興新村中興會堂後方1棵將近5層樓高的白千層樹突倒塌，倒向一旁停車場，瞬間砸毀1輛黑色休旅車，所幸無人傷亡。

中央氣象局今針對新竹以南發布大雨特報，提醒除可能發生局部性、瞬間大雨，也應注意雷擊及強陣風；而南投地區今上午本來太陽露臉，接近中午時，果然因對流雲系通過，南投、草屯、埔里等地開始下雨，中興新村則傳出樹倒砸車狀況。

中興新村中興會堂後方停車場，周邊廣植樹木，綠意盎然，但今午後下雨颳風，下午2時許，1棵逾13公尺約5層樓高的景觀樹木不堪風力吹拂，樹體逐漸傾斜，之後瞬間斷裂，整棵大樹就不偏不倚壓在前方停車格內的黑色休旅車上。

目擊的曾姓記者說，事發當時雖下雨，但風雨並不大，而他結束採訪行程回到中興會堂，就看見停車場旁的樹倒在他平常停車的停車格，還壓毀同業的車，當下整個被嚇傻，但也直呼「幸運」慶幸自己慢了幾分鐘停車，不然可能就壓到他。

負責管轄中興新村的國家發展會綠化班表示，經查看了解，倒塌的是白千層樹，而其高度達13至15公尺，疑因有褐根病、樹體部分腐爛，雨後因腐爛樹幹含水，另一邊承受不住重量才會倒塌，後續會委有保險公司進行賠償。