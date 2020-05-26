聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃市火燒車3人慘死 檢相驗採檢查有無酒駕
桃園市大園區昨天深夜發生離奇死亡車禍，一輛轎車行經大園大竹南路轉彎未減速，撞上路旁電桿後起火燃燒，當場造成趙姓、邱姓及林姓男子3人慘死，桃園地檢署檢察官今天下午率法醫、警方前往桃園殯儀館會同家屬相驗，檢方表示，2具屍體碳化嚴重，採檢體做DNA確認身分，並採集3人檢體、血液化驗查明肇事前是否喝酒及身分、死因。
警方調查，家住蘆竹區的30歲趙姓男子至大園一家餐廳聚餐，21歲邱姓男子騎機車前往餐廳，駕駛趙男停路邊的轎車接趙離開，不明原因為何後改由趙男開車，搭載前座邱男及後座25歲林姓男子，行經大園區大竹南路往大園方向轉彎處，高速衝撞電桿後起火，3人逃生不及，邱男卡在右前座車門旁救出仍死亡，趙男、林男2人燒成焦屍，研判自撞火燒車死亡。
檢察官率法醫、警方前往桃園殯儀館，會同死者家屬進行相驗，檢方表示，由於2具焦屍碳化嚴重，法醫採檢做DNA化驗，確認2人身分，另採集3人血液、檢體進化驗，調查3人車禍肇事前是否喝酒，將等化驗結果出來，再確認身分、有無喝酒和死因。
趙男親友表示，趙男與邱男2人是鄰居兼好友，趙男昨晚與同事在大園一家餐廳聚餐，邱男騎機車前往，由邱開趙男轎車載趙離開，不解2人為何後來會更換駕駛位置、又另搭載後座林男，不明3人要去那裡。
林男家屬表示，林男在車行上班，邱男向他買車，2人約好拿證件辦理，邱男前晚開車搭載趙男前往林男車行，趙男還下車上廁所，後來3人同車離開，但去哪裡就不知道了。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言