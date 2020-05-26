桃市火燒車3人慘死 檢相驗採檢查有無酒駕

桃園市大園區昨天深夜發生離奇死亡車禍，一輛轎車行經大園大竹南路轉彎未減速，撞上路旁電桿後起火燃燒，當場造成趙姓、邱姓及林姓男子3人慘死，桃園地檢署檢察官今天下午率法醫、警方前往桃園殯儀館會同家屬相驗，檢方表示，2具屍體碳化嚴重，採檢體做DNA確認身分，並採集3人檢體、血液化驗查明肇事前是否喝酒及身分、死因。

警方調查，家住蘆竹區的30歲趙姓男子至大園一家餐廳聚餐，21歲邱姓男子騎機車前往餐廳，駕駛趙男停路邊的轎車接趙離開，不明原因為何後改由趙男開車，搭載前座邱男及後座25歲林姓男子，行經大園區大竹南路往大園方向轉彎處，高速衝撞電桿後起火，3人逃生不及，邱男卡在右前座車門旁救出仍死亡，趙男、林男2人燒成焦屍，研判自撞火燒車死亡。

檢察官率法醫、警方前往桃園殯儀館，會同死者家屬進行相驗，檢方表示，由於2具焦屍碳化嚴重，法醫採檢做DNA化驗，確認2人身分，另採集3人血液、檢體進化驗，調查3人車禍肇事前是否喝酒，將等化驗結果出來，再確認身分、有無喝酒和死因。

趙男親友表示，趙男與邱男2人是鄰居兼好友，趙男昨晚與同事在大園一家餐廳聚餐，邱男騎機車前往，由邱開趙男轎車載趙離開，不解2人為何後來會更換駕駛位置、又另搭載後座林男，不明3人要去那裡。