飼主疏忽導致愛犬遭拖行 南警調查函送動保處裁處

劉姓男子昨晚9點多駕車時，未留意愛犬在車輛下方休息，牽繩被勾在車輛後方保險桿，導致愛犬被拖行，劉被熱心民眾攔下後才知道自己的愛犬跟著車輛被拖行，有人將此事PO上網，警方今天循線約談劉到案，依違反動保法第5條行政罰，函送台南市動保處裁處。

有民眾昨晚10點多在臉書「爆料公社」貼文，表示昨晚9點多於安南區北安路二段往北安橋方向，發現有輛小貨車後方，有隻小黑狗遭拖行，經過熱心民眾沿路追趕，始於北區公園路與西門路口將車主攔下，當時小黑狗四肢多處擦傷，腳部滲血。

民攔下汽車後，60歲劉姓駕駛下車驚見愛犬受傷，不斷致歉，並旋即將犬隻送往動物醫院救治；市警三分局網路發現，主動聯繫Po文者，確認車主號牌後，聯繫劉男到案說明。

劉男到案後表示，他駕車前往北區時，並未留意愛犬在車輛下方休息，且當時後牽繩被勾在車輛後方保險桿，才導致愛犬被拖行，劉被民眾攔下後才知道自己的愛犬跟著車輛被拖行，內心相當自責。