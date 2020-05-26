軍人陳屍旅館 遺言：對不起父母 疑膠帶纏口鼻身亡

年僅21歲李姓陸軍士官，疑似因債務問題，今天凌晨投宿台北市士林區1家旅店，在房間內留下電子遺書「對不起父母」，疑似自行用膠帶纏繞口鼻身亡。今天下午1時許，因未退房，房務人員查訪，驚覺李陳屍房間內，警方調查初步排除他殺可能，全案將報請檢察官相驗，釐清死因。

今天下午1點40分，士林區1家旅店報案，有房客陳屍屋內，警消獲報到場，李男的口鼻有膠帶纏繞，其他身體部位無明顯外傷，身體明顯僵硬，死亡多時，房間內查無藥物。

根據監視器畫面顯示，李男今天凌晨獨自入住旅店後，進入房間後，沒有人員進出，排除他殺可能。李男用手機寫下遺言，內容指出「對不起父母」，也提告希望哥哥能過得更好。

由於死者是職業軍人，近期疑似有債務困擾，全案已通知隸屬單位及家屬，詳細死因尚待司法相驗調查。

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