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沒有申訴案件 侯友宜：新北區間測速取締繼續執行
台61線彰化段因區間測速設備因有誤差促使立委呼籲停用，新北交通大隊指出，新北管轄的3處區間測速都未申訴案件，因規劃針對超速20公里以上優先舉發，且設備都與即時校正，新北市長侯友宜表示，繼續執行區間平均速率執法措施。
新北交通大隊表示，區間測速設備運作正常，目前每3分鐘都會跟國家時間與頻率標準實驗室對時，若回傳有超過2秒鐘，就會把前1分鐘資料挑出剔除，系統也會即時顯示資料不能使用，舉發前也會有人工檢驗、比對。
新北交通大隊說，台61設備發生錯誤是個別異常，警政署通知檢測正常就可以執法，新北也針對系統有實地駕車檢測，另也會分批把設備送檢測，區間測速後違規明顯的也減少，事故率也下降，也沒有A1事故發生。
侯友宜表示，新北的儀器的校正都沒有問題，以會不斷檢查要求把測試的儀器做到最到位，新北實施區間測速後，車速都大幅減少，也沒有發生A1事故，是一個保障行車的人，生命、安全很重要的一個工具。
新北目前有4處區間測速執法路段，萬里隧道是公路總局管理，其餘北宜公路（19k-23.1k）、台64線快速道路（25.2k- 28.2k）、新店區環河路（中央路至白馬寺）3處由新北市管理。
新北交通大隊指出，區間測速實施後違規率、事故率也大幅下降，萬里隧道分別下降95%、75％，北宜公路下降99%、54％，台64線下降73%、31％，新店環河路下降94%、87％。
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