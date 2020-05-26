桃園失智翁呆站大雨街頭 平鎮警帶回助返家

桃園市平鎮區63歲羅姓男子今天26日中午11時許，穿輕便雨衣拄著拐杖，一人走在車流量大的延平路（台1線），因下雨視線不佳險象環生，所幸巡邏員警經過及時擋下人並通知家人，讓老翁平安返家。

平鎮警分局宋屋派出所長姚金寶表示，羅男有中度肢體障礙，精神狀況不佳，今天不知何故，在家就嚷著想見老友，於是不顧外面風雨，穿上輕便雨衣，趁著家人不注意，一溜煙的出門，卻疑似失智不知道朋友住哪裡，站在大雨的街頭。

宋屋派出所巡佐許智勇、警員黃楚恒巡邏經過，一眼就看見老翁臉色慘白佇立路旁，許員立即上前關切，發現老翁疑似體力不支，說起話來有氣無力，且語焉不詳，面對員警詢問完全無法回應，員警見老翁身體雨淋濕，深怕老翁著涼，於是用巡邏車將老翁送到派出所在休息，並提供乾淨毛巾及熱飲讓老翁暖身。