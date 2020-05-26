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南非女老師名牌單車遭竊 警3天逮人還車她大讚台灣警察
高雄一名南非籍的幼兒園女教師Sam，騎著名牌腳踏車外出，並將車停放在路旁的停車格時，一時不慎未上鎖，遭人竊走。警方獲報後，調閱監視器，3天後揪出竊賊葉姓男子，讓Sam開心的與員警合影，大讚台灣警察效率高。
上周四時，Sam騎著花費1萬元從朋友手中買來的二手名牌腳踏車，將車停放再中山大學海科院旁後離去，沒想到過不久，開著小貨車的葉男經過時，見四下無人就下手行竊，熟練的將腳踏車搬到貨車上。
Sam說，因為自己身高與喜好車型的關係，在台北找了好久才決定將這台鐵馬買下並託運到高雄，想到愛車就此消失，感到相當難過與不捨。
鼓山警分局新濱所員警獲報後，調閱附近監視器鎖定葉男，前天下午3點多時通知Sam到所領回腳踏車，讓她激動致謝並開心與員警合影，直說「要放上IG讓南非的親友都知道台灣警察真的超級讚」。
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