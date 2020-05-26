聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北無照駕駛死亡 18到25歲最多
新北今進行道安會報，台北區監理所指出，新北近3年無照駕駛交通事故30日內死亡，以未滿18歲至24歲共25人最高，無照受傷人數比例以15到17歲最高共有1665人。新北市長侯友宜指出，要鼓勵參加駕訓班導正駕駛觀念，同時針對易肇事路段加強執法。
交通部統計資料顯示，新北近3年無照駕駛違規案件有14萬696件，占違規總案件比例達7.84%，其中以機車無照駕事12萬4871件最多，年齡分析又以18至24歲占所有年齡層32.3%最多。
新北市長侯友宜說，除了18歲至24歲無照駕事者最多外，65歲高齡者位居第2，不僅加強宣導，也要鼓勵滿18歲者報名駕訓班，普通重型機車必須要有駕駛觀念，另外易肇事路段要加強執法，還有很高的比例可以下降。
台北區監理所表示，新北無照駕駛路段前10名中，土城、板橋、中和各有2路段進榜，新莊區中正路1992件、土城中央路1413件、板橋區四川路1309件，另外板橋、新莊、三重3個行政區的無照駕駛案件最多。
監理所指出，交通部2019年補助新北1600名額，在機車駕訓班完成學科6小時及術科10小時訓練並考取駕照，就可以獲得1000元補助，今年加碼人數到2200個名額，補助金額將加碼到1300元，補助到今年11月底，新北目前有5家參與。
監理所提到，警察局、教育局也蒐集學生交通事故、無照駕駛違規人，將高事故、高違規風險的學校，列入優先安排宣導對象，警察局也能配合代保管車輛機制，通知車主、家長領回車輛，藉此告知無照駕駛狀況，並約束其行為。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言