新北無照駕駛死亡 18到25歲最多

新北今進行道安會報，台北區監理所指出，新北近3年無照駕駛交通事故30日內死亡，以未滿18歲至24歲共25人最高，無照受傷人數比例以15到17歲最高共有1665人。新北市長侯友宜指出，要鼓勵參加駕訓班導正駕駛觀念，同時針對易肇事路段加強執法。

交通部統計資料顯示，新北近3年無照駕駛違規案件有14萬696件，占違規總案件比例達7.84%，其中以機車無照駕事12萬4871件最多，年齡分析又以18至24歲占所有年齡層32.3%最多。

新北市長侯友宜說，除了18歲至24歲無照駕事者最多外，65歲高齡者位居第2，不僅加強宣導，也要鼓勵滿18歲者報名駕訓班，普通重型機車必須要有駕駛觀念，另外易肇事路段要加強執法，還有很高的比例可以下降。

台北區監理所表示，新北無照駕駛路段前10名中，土城、板橋、中和各有2路段進榜，新莊區中正路1992件、土城中央路1413件、板橋區四川路1309件，另外板橋、新莊、三重3個行政區的無照駕駛案件最多。

監理所指出，交通部2019年補助新北1600名額，在機車駕訓班完成學科6小時及術科10小時訓練並考取駕照，就可以獲得1000元補助，今年加碼人數到2200個名額，補助金額將加碼到1300元，補助到今年11月底，新北目前有5家參與。