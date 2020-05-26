影／騎士橫著切不顧轎車駕駛按喇叭 被撞倒還得吃罰單

台中市林姓男子上月底開車行經南區建國北路，準備左轉美村路時，一輛機車突然從外側車道欲切到左轉車道，林一時閃避不及撞上後，機車騎士倒地，未料騎士沒等他報警，直接騎車離開，林報警後，警方循線通知被撞的簡姓老翁到案，簡辯稱，他才是被撞受害人，不過警方認為簡的行為已違反道交條例，依法開出肇事逃逸、變換車道不依指示2張罰單，今依法告發函送裁罰。

台中市第三警分局交通分隊在上月29日中午12時許獲報，林姓男子開車行經南區建國北路，準備左轉美村路，突然有輛機車出現在林車右前方，林反應不及先按喇叭後，擦撞機車騎士，騎士被撞倒在道路中央，林關心騎士後，騎士沒等他報警，直說「不用報警」，隨即扶起機車後，騎車離開現場，林只好先向警方報案。

警方循線查出是簡姓老翁（71歲）涉案，通知他到交通分隊說明。簡辯稱，他騎機車要從建國北路左轉美村路，是對方撞上他的，他見對方的車沒有怎樣，也同意他離開，並非有意跑掉。

不過警方調閱監視器後發現，簡姓老翁騎車未依規定兩段式左轉，直接跨越快車道與林姓男子的轎車發生擦撞，事故後雙方都有下車，從監視器畫面無法得知雙方交談內容及過程，但簡男未等警方到場，即提早離去，因此需依肇事逃逸及、未依規定兩段式左轉的違規行為，今予以告發，並函送台中市交通事件裁決處開罰。