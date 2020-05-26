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影／淡水巡佐帶土狗登山走獸徑 意外尋獲失蹤3個月白骨

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水警分局興仁派出所副所長申春光，故鄉在南投的布農族部落，他閒暇時喜歡帶著2條小土狗上山走「獸徑」接觸大自然，昨天利用休假，到陽明山國家公園登小觀音山，竟意外尋獲近3個月前入山採筍失蹤的李姓遊覽車司機的遺體。

52歲死者家住淡水，平日擔任遊覽車司機，偶而也開計程車為業，據稱因年初爆發肺炎疫情，生意大受影響，李姓司機為了貼補家用，2月29日獨自騎車進入大屯山系採箭筍便失聯未歸，機車被發現停在小觀音山西峰步道。

當時消防隊和警方曾發動搜山數日未果，家屬於3月5日晚間正式報警失蹤協尋，搜救行動持續約12天，可惜仍無結果。

小觀音山是大屯火山系的群峰，位於新北市三芝區與台北市北投區交界，主峰海拔僅約1066公尺，但因地形地勢，很容易起霧，許多區域草木茂密土滑難行。警方表示，國家公園管理處每年箭竹筍產季，會有部分時段開放民眾採筍，時常有人在山裡迷路。

昨天巡佐申春光利用休假登小觀音山，按例讓2隻土狗在前方開道，他殿後。到了下午4時10分下山途中，於小觀音山主峰西北方，因為其中1條土狗突然離開路徑衝向樹林，申春光跟進去查看，意外發現1具遺體趴在地上。

從身上衣物研判為男性，大部分軀幹已成白骨，還有1大袋箭筍壓在背部。巡佐申春光說，當時他有聯想到3月間那件採筍失蹤案，當下馬上拿出手機拍照，下山返回派出所通知家屬指認照片，再連絡鑑識小組人員一起上山採證。

家屬從衣物等特徵研判應該是失蹤的李姓遊覽車司機無誤，陳屍位置和機車停放地點大約距離7公里左右，其他細節仍由警方協助調查釐清中。

55歲巡佐申春光，閒暇時喜歡帶著2條小土狗上山走「獸徑」接觸大自然。圖／警方提供
55歲巡佐申春光，閒暇時喜歡帶著2條小土狗上山走「獸徑」接觸大自然。圖／警方提供
巡佐申春光登山時，習慣讓土狗開道走前，他殿後。圖／警方提供
巡佐申春光登山時，習慣讓土狗開道走前，他殿後。圖／警方提供
淡水警分局興仁派出所副所長申春光，休假登山時意外尋獲近3個月前入山採筍失蹤的李姓遊覽車司機的遺體。圖／警方提供
淡水警分局興仁派出所副所長申春光，休假登山時意外尋獲近3個月前入山採筍失蹤的李姓遊覽車司機的遺體。圖／警方提供

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