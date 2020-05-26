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12年奪10命 後龍水尾滯洪池隱形殺手

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣後龍水尾滯洪池表面看似平靜，水底深淺不一暗藏危機。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣後龍水尾滯洪池表面看似平靜，水底深淺不一暗藏危機。圖／苗栗縣政府提供

今年母親節前夕，苗栗縣後龍鎮水尾滯洪池發生溺水意外，水底坑洞、淤泥，連專業搜救人員都戒慎小心，一些民眾卻鋌而走險撈捕水產，縣議員劉順松說滯洪池12年奪走10條人命，儼然是隱形殺手，要求縣府加強警示，嚴禁民眾進入。

苗栗縣政府水利處長楊明鐃指出，滯洪池占地18公頃，原本是非法魚塭，施工滯洪池時，並沒有填平，而滯洪池並非讓民眾釣魚或捕撈水產的場域，部分危險區域設置護欄，未來警告標誌將加多、加大，提醒也呼籲民眾自制。

一對母子5月8日在後龍鎮水尾滯洪池撈取蛤蜊，36歲兒子林姓男子發生溺水，苗栗縣政府消防局等搜救人員晚間7點多據報出任務，直到9日上午10點餘才尋獲遺體，劉順松全程關心，他與縣議員羅貴星、鄭宗國今天在縣議會定期會聯合質詢，要求縣府重視安全問題。

劉順松說，水尾滯洪池波光粼粼，風景優美看似平靜，一般水深80公分到1公尺，但因早期盜採砂石及魚塭留下坑洞，水底最深可達3公尺，水底淤泥又厚達4、50公分，1腳踩下去暗藏危機，林男的遺體就在3公尺深的水下尋獲，因滯洪池有蛤蜊、孔雀蛤等水產，一些民眾鋌而走險，12年來奪走10條生命，成了隱形殺手。

消防局第二大隊大隊長曹春風表示，5月8日、9日搜救溺水林姓男子，大隊有調閱空照圖，比照現場的地形，才能掌握滯洪池深淺，即使是如此，水底的坑洞還是讓人害怕，何況是一般民眾，根本看不到水底狀況，嚴重威脅安全。

苗栗縣政府消防局5月8日、9日在後龍水尾滯洪池搜救溺水男子，掌握水底深淺變化。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府消防局5月8日、9日在後龍水尾滯洪池搜救溺水男子，掌握水底深淺變化。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員劉順松認為後龍水尾滯洪池是隱形殺手，12年有10人溺斃。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員劉順松認為後龍水尾滯洪池是隱形殺手，12年有10人溺斃。記者范榮達／攝影

滯洪池 溺水

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