提升消防救災能量 竹縣在地企業捐百萬消防救災車

為提升消防救災能量，新竹縣在地企業家凱營造有限公司今捐贈一輛造價百萬的消防救災車給新竹縣政府消防局，消防局表示，救災車將配發到消防局第二大隊，可裝載更多後勤救災裝備，改善救災現場壅塞的窘境，讓救災動線更順暢。

縣長楊文科在主管會報上頒發感謝狀給家凱營造公司董事長夫人王慧菁女士和董事王韋。楊文科表示，家凱營造董事長鍾全福熱心公益，先前曾捐贈2輛消防救災車，也捐贈個人電腦及運動鞋照顧新竹縣偏鄉學童，是企業回饋社會的典範，盼能拋磚引玉，讓更多企業及社會賢達一起做公益，將大愛與善心傳送到社會的每一個角落，幫助需要幫助的人。

消防局長孫福佑指出，這次捐贈的消防救災車為卡旺四輪傳動雙廂式6人座柴油消防救災車，將作為消防人員趕往災害現場，支援救災、載運人員、物資，具後勤補給支援之用的重要交通工具。

這輛救災車具備歐翼功能，可於災害現場將左右兩側車門展開，變成臨時前進指揮站展開救援指揮工作，以利指揮官掌握現場資訊及指揮調度作業，進一步提高現場災害搶救效能。