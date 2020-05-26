影／警鈴響驚嚇煞車卻卡在平交道 兩警推車助駕駛脫困

彰化縣洪姓女子日前駕車通過社頭鄉社斗路鐵路平交道，聽見警鈴響起，竟緊急煞車，被放下的防護橫桿卡住車子，洪女嚇得六神無主，社頭分駐所巡邏警網路過發現，兩名警員下車扛起橫桿並大聲叫嚇傻的洪女倒車脫困，避免一場災難發生。

田中警分局今天表彰奮力出手救人的社頭分駐所警員李文裕、王士維。警分局指出，李、王兩名員警在本月19日執行巡邏勤務，傍晚路過社頭鄉社斗路鐵路平交道前，看見一輛車被放下來的防護橫桿卡住，困在鐵路平交道上無法移動，火車即將通過，車內駕駛人茫然無措，員警先按下鐵道緊急按鈕示警，再合力抬起防護橫桿，大聲對駕駛人洪女喊叫「倒車！倒車！」

洪女獲救後表示，正要穿越鐵路平交道，聽到平交道警鈴響起，他驚嚇之餘緊急煞車，停在平交道防護橫桿下方處，被放下的防護橫桿卡住，一時進退不得，不知如何是好，巡邏警網主動救援，他感激不盡。

田中分局長鄭頴聰說，行經平交道若鐵路警鈴響起，車輛在平交道上或發現有其它障礙物時，應儘速按下平交道旁紅色的「緊急按鈕」，避免發生重大傷害事故。