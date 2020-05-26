凌晨持槍搶汽車旅館 得手萬元逃逸 強盜罪起訴

33歲王姓男子去年涉嫌持手槍，搶劫北市北投區一家汽車旅館，旅館職員心生畏懼，不敢反抗逃離現場，王男隨即拿走櫃檯內1萬多元現金後，搭車逃逸。全案日前偵結，士林地檢署依強盜罪嫌起訴。

起訴指出，去年11月28日晚上9時許，王男在新北市土城區向曾男借車，隨即到浮洲橋下河濱公園停車場開車，一路驅車前往林口區找紀姓朋友商談還債。2人同行改由紀開車，在隔天凌晨4時許，停車在北投區承德路77段巷弄。

身穿深色衣物的王男，假裝詢問汽車旅館謝、江姓職員，有關住宿價格，但卻涉嫌拿出手槍指向2人恫稱「把錢都拿出來」。職員見槍枝嚇得不敢反抗，心生畏懼逃離現場，王則取走櫃台內1萬多元現金，再搭乘紀開的車輛離去。

汽車旅館報案後，職員指認涉嫌強盜的王男，警方循線追查，逮捕王男到案，但沒查扣作案用的不明手槍。王坦承借車，但否認強盜。