凌晨持槍搶汽車旅館 得手萬元逃逸 強盜罪起訴
33歲王姓男子去年涉嫌持手槍，搶劫北市北投區一家汽車旅館，旅館職員心生畏懼，不敢反抗逃離現場，王男隨即拿走櫃檯內1萬多元現金後，搭車逃逸。全案日前偵結，士林地檢署依強盜罪嫌起訴。
起訴指出，去年11月28日晚上9時許，王男在新北市土城區向曾男借車，隨即到浮洲橋下河濱公園停車場開車，一路驅車前往林口區找紀姓朋友商談還債。2人同行改由紀開車，在隔天凌晨4時許，停車在北投區承德路77段巷弄。
身穿深色衣物的王男，假裝詢問汽車旅館謝、江姓職員，有關住宿價格，但卻涉嫌拿出手槍指向2人恫稱「把錢都拿出來」。職員見槍枝嚇得不敢反抗，心生畏懼逃離現場，王則取走櫃台內1萬多元現金，再搭乘紀開的車輛離去。
汽車旅館報案後，職員指認涉嫌強盜的王男，警方循線追查，逮捕王男到案，但沒查扣作案用的不明手槍。王坦承借車，但否認強盜。
檢方從王男line對話紀錄中，發現王向暱稱「mina」的人稱，「監視器沒拍到坐上汽車，警方應沒有充足證據」。檢方認為，曾姓車主和開車的紀不知情，案發當日，紀開車載著王男至北投區，車上煙蒂驗出紀的dna，王男則涉犯強盜罪，依法提起公訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言