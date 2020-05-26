雲林無業男隨機奪財 還沒花就遭逮

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

雲林西螺24日上午8時許，有一名騎機車的曾姓男子隨機竊取一名婦人放在機車置物籃內的皮包，得手4000元。隨後他又鎖定另一名正在走路的婦人，搶奪婦人背在肩上的包包，得手2100元，其中該名被害人的百鈔皆為連號，被害人隨即提供車牌向警方報案，連號鈔票也成了破案關鍵，不到4小時內警方即循線逮捕到曾男。

警方表示，被害人報案時提供嫌犯車牌，警方查出該機車車牌是偷來的，隨即成立專案小組查緝，終在4小時內逮到曾男。

年約50歲的曾姓男子起初堅決否認犯案，但警方在曾男身上查扣到的贓款，與其中一名被害人所失的連號鈔票不謀而合，曾男才百口莫辯，改口承認犯案。

警方指出，曾男供稱他平時無業，此次是騎機車隨機犯案，搶奪到贓款還沒花用就被警方逮到。

警方逮捕到曾男歸案後，將其搶奪來的贓款交還兩名被害人，並依搶奪罪嫌移送法辦。

警方呼籲民眾，外出時要特別留意財物安全，應靠路邊行走，並將包包往路肩側背，或斜背在身上，若騎機車，建議將包包置於機車置物箱內，降低財物損失風險。

雲林1名曾姓男子搶奪行走在路上的婦人錢財，得手2100元的百鈔是連號，也成了警方迅速破案的關鍵。圖／西螺警分局提供
雲林1名曾姓男子搶奪行走在路上的婦人錢財，得手2100元的百鈔是連號，也成了警方迅速破案的關鍵。圖／西螺警分局提供
警方呼籲民眾外出時要特別留意財物，將包包往路肩側背或斜背，騎機車時建議置於機車置物廂內，降低財物損失風險。記者陳苡葳／攝影
警方呼籲民眾外出時要特別留意財物，將包包往路肩側背或斜背，騎機車時建議置於機車置物廂內，降低財物損失風險。記者陳苡葳／攝影
雲林警方指出，曾男平時無業，此次隨機犯案搶奪財物，得手的6100元還沒花用就被逮。圖／西螺警分局提供
雲林警方指出，曾男平時無業，此次隨機犯案搶奪財物，得手的6100元還沒花用就被逮。圖／西螺警分局提供

贓款

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