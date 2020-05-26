澎湖自撞車禍 七旬駕駛到院前無生命跡象

今天上午澎湖縣湖西鄉許家村路段，一輛自小客車疑似自撞路燈，警消獲報趕往搶救，71歲黃姓男性駕駛送醫時已無呼吸心跳。

澎湖縣政府消防局上午10點54分受理報案，派遣馬公分隊消防車與救護車共3車9人前往救援。

現場初步勘查，湖西鄉許家村有自小客車自撞路燈，駕駛人受困於車內、已無意識，經確認是自小客車自撞路燈燈桿，警消人員開啟車門協助將人搬運脫困；查看現場有水箱破裂漏水，但未有漏油情形。