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澎湖自撞車禍 七旬駕駛到院前無生命跡象
今天上午澎湖縣湖西鄉許家村路段，一輛自小客車疑似自撞路燈，警消獲報趕往搶救，71歲黃姓男性駕駛送醫時已無呼吸心跳。
澎湖縣政府消防局上午10點54分受理報案，派遣馬公分隊消防車與救護車共3車9人前往救援。
現場初步勘查，湖西鄉許家村有自小客車自撞路燈，駕駛人受困於車內、已無意識，經確認是自小客車自撞路燈燈桿，警消人員開啟車門協助將人搬運脫困；查看現場有水箱破裂漏水，但未有漏油情形。
澎湖縣消防局表示，經檢視傷者無意識，已呈現OHCA狀況，立即給予頸圈、自動心肺復甦器、AED監測（不建議電擊）及長背板固定等處置後，送往三軍總醫院澎湖分院救治。經查駕駛為住在西嶼鄉橫礁村的71歲黃姓男子。車禍原因將由警方後續調查。
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