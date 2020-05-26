北巿2工人5樓修冷氣墜樓 陽台、遮雨棚接住意識清楚

北市松山區今早發生工人墜樓意外，2名在5樓民宅修冷氣的工人，不慎分別墜落1樓遮雨棚及2樓平台，幸皆無生命危險，正在醫院治療。

消防局表示，今早10點52分，有2名工人在松山區敦化北路155巷，因施工不慎墜樓，兩人意識皆清楚，無明顯外傷，送國泰醫院治療中。

警方調查，2名工人分別為50歲及35歲，其是因在5樓民宅維修冷氣，途中鋼架脫落才墜樓。