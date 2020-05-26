台南女子外帶餐點後不付錢 警方：店家可提告

台南薛姓網友在網路上PO文，指出昨晚有名女子到台南市南區一家中餐館，自稱要幫大廟辦餐會，先點肉絲炒飯和青菜要試吃後，10多分鐘後又回到店裡要拿餐點，店家要跟她拿錢，女子竟說試吃要錢，沒有拿餐點就離開，請南區餐館注意避免上當。

台南市警六分局說，店家還未報案，警方會加強巡邏。警方說，這起消費糾紛，雖構不成詐欺，但店家可提出民事告訴求賠。

薛在臉書PO文指出，這名女子昨晚7點20分到南區食堂，ㄧ進來就說她下禮拜要在廟裡辦活動，會訂50至90份炒飯，還有青菜類，然後就說先來一個肉絲炒飯加大青菜，說她要先買回家跟朋友試吃討論開會吃看看。 然後就說她先去廁所。

店家說店裡後面有廁所可以上，她就說，不用啦，她去朋友那聊天順便借廁所，然後等等回來拿再順便結帳人就離開了，過了大概10到15分又回來店裡，講完就直接進店裡拿餐點，拿完要店她收錢她竟說試吃還要錢，老闆阻擋她，她才說那要錢他不要了，餐點丟著人就走出去了。