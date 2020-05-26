北市行人事故釀27死 警拍微電影宣導

台北市行人A1類交通事故去年共計27件，北市警方今天指出，逾6成肇因「車輛搶越行人穿越道」及「駕駛人未注意車前狀況」，特別拍攝「驚世交通劇場」創意微電影宣導交安觀念。

台北市警察局交通警察大隊今天發布新聞稿表示，統計去年北市行人A1類交通事故（造成人員當場或24小時內死亡的交通事故）共計發生27件；其中，肇事主因為「車輛搶越行人穿越道」及「駕駛人未注意車前狀況」者，計有18件，占所有行人A1事故的67%。

為有效建立車輛駕駛人「禮讓行人」觀念，交通警察大隊表示，特別拍攝「驚世交通劇場-禮讓行人篇」的創意微電影，由信義交通分隊員警擔任男女主角，模擬情侶的日常生活，以騎乘機車行經路口不禮讓行人為例，透過幽默詼諧的劇情加強宣導安全用路。

交通警察大隊說，「驚世交通劇場-禮讓行人篇」藉由分群、分眾方式，向汽、機車駕駛宣導當行經行人穿越道時，應禮讓行人「一個車道寬」，並注意「慢、看、停」，以維護行人交通安全的交通安全觀念。