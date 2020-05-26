北市男子酒後與友人口角 胸、頸遭刺傷急救中
台北市松山區一處民宅今早發生流血事件，2名男子原在民宅飲酒，疑酒後口角，1男遭對方持不明兇器刺傷，正在醫院急救。由於涉案男子還在酒醉，警方待他清醒釐清下手動機。
警方調查，黃男（54歲）及蕭男（54歲）昨晚在光復北路一處民宅飲酒，途中口角，黃持疑似玻璃狀物朝蕭刺去；蕭胸口、頸部有穿刺傷，意識不清，正在國泰醫院急救。
由於黃喝的酩酊大醉，還在派出所休息，警方將待他意識清醒進行調查，釐清口角原因。
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