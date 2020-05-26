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兄弟清水斷崖採「地獄美食」敬母 哥哥疑落海失蹤
花蓮縣64歲周姓男子昨天與弟弟到花蓮和仁海灘及懸崖一帶撿拾貝類，兩人分頭撿拾並約定下午1時30分碰頭，但周男超過約定時間兩個半小時仍未現身，弟弟趕緊報案，海巡人員會同消防、警方、民間救難人員等徹夜搜尋仍找不到人，持續搜救中。
周男弟弟昨天下午4時報案，表示昨天上午10時與哥哥前往撿拾貝類，要給老母親吃。因哥哥未帶手機，兩人分頭撿拾，相約下午1時30分會合，到了時間哥哥未現身，他等到1時50分，還是不見哥哥人影，就上和仁隧道等待，等了2個多鐘頭，哥哥仍未現身，也未回家，心急報案。
新城警分局和平派出所獲報後，轉報海巡署第9巡防區指揮部，海巡署立即派遣和平安檢所及沙東機動巡邏站趕赴現場救援。
據報案人表示，周男失蹤地點是懸崖峭壁，危險性高，有落海的可能，海巡署於是通報偵防分署空勤吊掛分隊派出空偵機及蘇澳、花蓮海巡隊派遣巡防艇，加上花蓮縣消防局和平及和仁消防分隊，和平派出所、紅十字會、花蓮縣義消總隊和平分隊等，陸海空全面搜救，但到今天上午9時許仍未尋獲，目前持續搜救中。
據了解，和仁海灘一帶常有民眾撿拾藤壺、帽貝、佛手螺等貝類，這些野生貝類鮮味濃厚，頗受饕客歡迎，有些是自己食用，有些拿來轉賣。其中又稱龜足、鵝頸藤壺的佛手螺，通常生長於海邊礁石縫隙間，採摘時頗為危險，加上長相奇特、價位也高，有「地獄美食」的稱號。
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