電動機車倉庫爆炸起火 墾丁民宿屋主一頭霧水

屏東墾丁一家民宿鐵皮屋內停放的10多輛電動機車昨天下午起火，因電動車為易燃物且電瓶燃燒起火後不易撲滅，屋主持滅火器滅火無效，墾丁消防分隊據報趕至現場，半小時後撲滅火勢並處理殘火，電動機車倉庫與民宿並未連結，除財物損失外無人受傷；屋主表示因陸客禁令加上疫情，電動機車已久未使用，不知為何起火。

墾丁消防分隊表示，現場建築物為鋼骨鐵皮屋，室內停放約10多輛電動機車並存放大量備用電瓶，火災發生時，屋主已使用數支滅火器初期滅火，但電動車為易燃物且電瓶燃燒特性起火後不易撲滅，消防隊抵達現場時已全面燃燒，以優勢消防力壓制火勢，因電瓶燃燒火源不易撲滅，撲滅後仍然高溫且容易復燃，仍持續灑水降溫。