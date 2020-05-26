捷運狼偷拍女子裙底 外送員化身正義哥逮人

中央社 / 新北26日電

32歲盧姓男子昨天在板橋捷運站出口尾隨穿著短裙女子，並在搭乘電扶梯時涉嫌以手機偷拍女子裙底，一名外送員機警上前逮人並報警處理，讓被害女子直呼感謝「正義哥」。

板橋分局今天指出，盧男昨天傍晚搭捷運到板橋站後，一路尾隨穿著窄裙的段姓女子，在1號出口電扶梯就貼近以手機朝女子裙下拍攝。

此時，頭戴粉紅安全帽的外送員剛好接到訂單到捷運站內商店取貨搭電扶梯，發現盧男行徑詭異，似乎拿著手機緊貼女子偷拍，於是上前壓制盧男並提醒段女報警及勿讓盧男將手機內的檔案刪除。

板橋警方到場逮人並查看手機內容，確認盧男涉嫌偷拍，而外送員的正義哥則因趕時間外送就離去，被偷拍女子拜託警方若知道正義哥身分時要幫忙致謝。詢後，警方依妨害秘密罪嫌將盧男移送法辦。

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