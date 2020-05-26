影／過彎撞電桿爆炸 火燒車3人慘死瞬間影像曝光

桃園市大園區昨天深夜發生離奇死亡車禍，一輛轎車撞上路旁電桿後、卡在道路護欄前方，車輛突然起火燃燒猛烈，造成車內30歲趙姓駕駛及右前座的21歲邱姓男子、後座25歲林姓男子3人逃生不及慘死車內，警方今天上午表示，經調閱附近民宅監視器，查證該車過彎未減速，自撞電桿後起火燃燒猛烈，3人陷入火海逃生不及，不排除趙姓駕駛可能酒後開車，真正車禍火燒車死亡原因及是否酒駕，亦提報檢察官相驗調查。

這起轎車自撞車禍引發火燒車，釀成3死交通事故悲劇，警方調查，家住蘆竹區的趙姓男子昨晚應朋友之邀，前往大園一家餐廳參加聚餐後，聯絡邱姓友人前往餐廳代駕返家，2人隨後開車與另一名林姓友人會合後，卻改由趙男開車、邱男坐右前座、林姓男子坐後座，不明原因一車3人又轉往大園方向行駛。

警方調閱附近民宅監視器，發現該車轉往大園方向行駛，行經大園區大竹南路轉彎處，並未減速，直接高速衝撞轉彎處電桿，該轎「轟然」起火爆炸燃燒猛烈，3人卡在車內逃生不及，消防隊員救出右前座邱姓男子滅火已來不及，趙男和林男燒成焦屍葬身車內，死者家屬上午亦由法師帶領前往事故現場進行招魂法事。

警方表示，初步研判該起死亡事故，趙男開車經過大竹南路轉彎處，未減速過彎，自撞該路電桿後，瞬間車頭起火全車陷入火海，造成3人死亡，警方將進一步釐清趙男請邱男代駕返家，卻又搭載林男轉往大向園方向，原因不明，警方報請桃園地檢署檢察官今天下午相驗、查明是否酒駕及真正死因。