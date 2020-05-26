屏東7旬老翁騎機車遭撞死 酒駕男肇逃後返派出所自首

屏東市今天上午5時許，發生一起死亡車禍，一名黃姓老翁（70歲）騎乘機車行經大同路與光復路交叉口時，與一名年約20歲駕駛轎車的李姓男子發生擦撞，黃男失去意識倒地不起，經搶救仍宣告不治，李男當下駕車逃逸，隨後又在7時許到派出所自首，經警酒測呼氣酒精含量每公升0.61毫克，警方詢後，將他依公共危險、過失致死罪嫌移送法辦。

據了解，今天上午5時許，有民眾聽到屏東市大同路與光復路口發出一聲巨響，隨後，發現一名騎士倒地不起，以及一輛遭撞倒的機車噴飛到路旁，現場機車零件四散，民眾見狀嚇得趕快報警。

由於黃姓老翁遭撞後，導致頭部有明顯外傷，警消方獲報迅速到場處理，並不斷施作CPR，送往醫院經搶救仍宣告不治。肇事逃逸的李男，也在7時許到派出所自首，酒測值為0.61，肇事原因仍待調查。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康