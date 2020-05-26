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影／4輪駕駛見空位好開心切過去 2輪騎士想鑽被撞飛
台中市李姓男子昨天中午開車行經西屯區文心路三段時，在找車位停車，突然在文心路、櫻花路口附近發現車位，李被其他用路人發現違規迴轉後，欲前往停車，但李欲停車時突然右切，未注意後方是否有來車，造成當時行經該處的鄭姓騎士欲通過時被撞上，鄭連人帶車被撞飛，受到骨折、擦挫傷等傷勢，有網友將行車記錄器放上臉書社團，引發討論；警方表示，依影片初判，李違反道路交通安全規則致人受傷，可記違規點數3點，騎士是否違規，需等騎士警詢後釐清。
據查，李姓男子（31歲）昨天中午12時許，開車行經西屯區文心路時，發現對向車道的櫻花路口附近有停車格，李被其他用路人發現違規迴轉後，在該停車格前突然右切，雖然有打方向燈，但後方行經李車側的鄭姓機車騎士來不及閃避，被李撞上，鄭連人帶車被撞飛，有網友行經該處拍下案發經過，昨天上傳臉書社團「爆料公社」。
台中市第六警分局交通分隊表示，根據影片，李右切欲停車時，沒有注意後方來車，已違反道交條例第61條規定，汽車駕駛人，駕駛汽車違反道路交通安全規則、第三十三條之管制規則，因而肇事致人受傷者，記違規點數三點。
第六警分局交通分隊表示，至於轎車駕駛是否違規迴轉，以及騎士是否違規，因騎士目前仍在就醫，尚未警詢，尚待後續釐清。
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