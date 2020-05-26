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德國女大生猴硐山區迷路 手機沒電前及時回傳座標
德國籍21歲女子來台當交換學生，昨天到新北市瑞芳區猴硐貓村遊玩，沿著步道上山，結果迷路，入夜後打電話向台北友人求助，並回傳所在地座標。瑞芳警、消組隊搜救，昨晚10點半在山區找到她，平安帶下山。
新北市消防局昨晚接獲報案，指有名德國女子昨天上午出門，前往瑞芳猴硐貓村遊玩，並沿著步道上山健行，沒想到竟迷路，入夜後未能走回貓村搭車。
天色轉暗後，迷路的德國女大學生確認無法自行脫困，昨晚7點半打電話向台北友人求助，表示受困山區，並回傳座標，不久手機機就因電用盡失聯。
新北市消防局接獲北市消防局轉報，調派第6大隊瑞芳中隊及九份、瑞芳、秀峰3個分隊共26名警、義消，前往猴硐山區搜救，瑞芳警分局猴硐所警員也前往協助。昨晚10點31分救難人員成功找到女大學生，檢視僅右腳擦傷，無大礙，順利救護送下山。
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