21秒叫囂影片曝光！房客欠3月房租 還大嗆房東「因疫情可拖延」
房客按時繳房租是一件正常不過的事！但在中壢租房子的房客，三個月沒繳房租，已經欠了共5萬1千元，不還錢之外，甚至還繼續在裡面開麻將賭桌，請他們直接搬出去或是找警察都沒用，還大聲嗆說「房東給人家欠錢很正常」、「你不知道因為疫情可以拖延嗎？」，一段21秒的大聲叫囂影片曝光，讓網友超怒。
房東女兒在臉書社團「爆料公社」po文指出，自己家的房子租人，結果房客三個月不付房租，拜託他搬走，找警察也沒用，她也po出了一段21秒的影片，一開頭一男一女就開始大聲吼叫「兇妳剛好而已啦」，甚至還嗆房東「我三個月只欠你五千塊而已」，房東要求歸還，女子竟然還反罵「神經病」、「租人家房子不用給欠錢嗎？」，一旁的男子還補上「你不知道因為疫情可以拖延的嗎？」，一來一往態度相當囂張，甚至還不怕人家錄影。
事後該房客也回應說，積欠房租是不對，可是這個月剩下5000，週五會付清，會這麼生氣是因為房東一直拍桌子，會嚇到小孩，因為碰觸到小孩這塊，沒辦法冷靜處理，她也表示自己有認真負責的處理，但吵架都沒好話是真的。
房東女兒也說，前面幾個月已經好說歹說拜託他付房租了，前兩個月欠4萬6，這個月只差5000，所以總共是欠了共5萬1千元，但他們還是依然不付房租，甚至還在裡面開麻將賭桌，她表示媽媽心臟不好，也靠房租為生，不明白為什麼可以整天賭博也不願意還房租。
其他網友看到影片也相當生氣、「我看過有聲音的影片，看態度一開始還以為你是房東在要錢...」、「誰被欠錢會爽的啦？而且還是三個月！」、「沒錢付房租，還是把人家的房子還人家吧，人家也不想租你了，要你搬家而已。」、「剩多少錢是妳們自己的家務事，時間到就是要付錢啊！按時間付錢房東就不會去拍桌了⋯⋯哪來碰觸到妳小孩就不能冷靜？房東錢沒入帳還遇到欠錢還這麼大聲就能冷靜？付款不正常房東才無法冷靜吧！」
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