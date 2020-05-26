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基隆道路雨後坑洞 研究生等3人摔成熊貓眼縫24針
基隆市陳姓研究生22日晚間，騎機車經過中正路正濱漁港旁一處彎道時，疑因連日下雨，路面破損有坑洞，摔車受傷，摔成熊貓眼，臉、眼及手腳總共縫了24針，還有2名海大學生也在10分鐘前，在同一個位置摔傷，手腳都受傷，3人擬提國賠。市府表示，該處原來有破損已補好，因雨又破，要求下方潛埋管線單位改善。
陳姓研究生本月22號晚上10點多，騎機車行經中正路一處彎道時，當場摔車，滑行數公尺，他說，還沒進入彎道前有一個小但深的窟窿，因之前連夜大雨他騎的很慢，慢慢騎在路上，突然下陷入後車子就甩了出去，當下突然想說，平平的路面，怎麼會發生這種事情。
陳男表示，他趕快爬起來，發現有2名海大學生在5到10分鐘前也在同一個位置摔，他們2人腿部手部擦傷，在旁邊等待警察，也就在他們面前摔倒，他們趕緊幫他扶車，並警示後方的公車停下。
陳姓研究生滿臉鮮血，手腳傷痕累累，褲子也磨出一個大洞，臉部縫12針，左手腕2針，左膝蓋6針，左腳掌4針，共縫了24針，左眼腫成熊貓眼，很擔心會影響未來的視力，還要觀察有無腦震盪，將與與另外摔車的2人一起提出國賠申請。
議員張顥瀚說，他當天有到場了解，基隆降雨頻繁，經過車輛不斷碾壓易造成破損坑洞，希望相關單位重視，他會協助摔車騎士釐清肇事原因，申請賠償。
基隆市政府表示，該處原來有破損但已補好，因近日連日大雨又有破損，案發後已先補平，避免再有人摔車，昨天已開挖釐清破洞原因，經開挖後發現下方有電信公司的管線單位潛埋，是造成下陷的原因，已要求電信公司盡速開挖修復改善。
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