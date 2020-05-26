台中北區天濟宮供桌起火 波及小吃攤損失8萬

台中市北區天台山天濟宮今晨零時許傳火警，疑為天濟宮的供桌起火燃燒後，波及隔壁的小吃攤，消防局派遣41名人力前往滅火，火勢在18分鐘內撲滅，初估現場損失為8萬，詳細的起火原因待查。

台中市消防局勤指中心在今天零時接獲民眾通報，位於北區東成路的一家小吃攤的鐵皮屋冒出火煙，該小吃攤夜間無人居住，消防局隨即派遣第八救災救護大隊、北屯、東英、大誠及中山分隊，出動救災、救護車14輛，人員共41人，初期由北屯分隊分隊長江智獻帶隊前往搶救，組長黃東泰在場指揮，副大隊長柯進福在火災現場督導。