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台中便當店冷凍倉庫傳火警 食物備料付之一炬
台中市北屯區北屯路一家便當店後方的備料冷凍倉庫，今天凌晨零時許傳出火警，警、消到場時，報案人已先行避難，無造成人員受傷，火勢在到場5分鐘後撲滅，經查是該便當店的冷凍倉庫、雨遮遭火噬，損失約數千元，詳細起火原因待查。
台中市消防局勤指中心今天凌晨零時許接獲民眾通報，隔壁便當店的後側廚房起火燃燒，急需協助搶救，值勤隊員先請報案人先行避難，並派遣第八大隊、文昌、大誠、東山等分隊，出動各式救災、救護車共11輛，人員共34人到場。
消防隊到場後確認，該家便當店的後側防火巷雨遮部分起火燃燒，隨即布署水線搶救。
火勢在消防隊到場的5分鐘後撲滅，經查現場為便當店後方搭建存放食材備料冷凍倉庫、雨遮，燃燒面積約4平方公尺、損失約5000元，詳細的起火原因，有待火調科後續調查。
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