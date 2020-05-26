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桃市深夜火燒車3死 死者身分查出了
桃園市大園區昨天深夜發生離奇死亡車禍；一輛自小客車撞上路旁電桿、護欄處卡住，車輛突然起火燃燒猛烈，桃園市消防員趕到，先救出該車副駕駛座卡住1名男性，緊急沖水灌救，身體燒焦不治，消防員緊急撲滅火勢後 ，該車前座、後座各發現各1人燒成焦屍，警方漏夜調查身分，今天清晨確認3人均為男性，查出該車由30歲趙姓男子駕駛、分別搭載前座21歲邱姓男子及後座25歲林姓男子，三人是同事關係，初步研判該起車禍疑因車速過快失控撞上路旁電桿、護欄起火，真正車禍肇事及起火原因，警方將進一步查明。
警方、消防局指出，這輛自色轎車包括駕駛及副駕駛座、後座3人，分別是趙姓、邱姓及林姓男子，該車行經大園區大竹南路、偏僻道路，初步研判該車失控撞上路旁電桿後、在護欄前卡住，隨即起火燃燒猛烈，撞擊太大車門卡住，副駕駛座的邱姓男子企圖打開車門，可能因車門打不開卡在座旁，身上著火，消防員救出清水沖洗幾乎半身以上燒焦傷重不幸，車內趙姓、林姓男子均逃生不及燒成焦屍。
昨天深夜10時許，桃園市消防局119救災救護指揮中心接獲報案，指桃園市大園往蘆竹方向的大竹南路出現火燒車，消防局立刻派遣10車22趕赴現場撲救，遠遠發現轎車火勢猛烈，消防員趕到消防員10分鍾撲滅火勢，先救出的邱姓男子燃燒嚴重、與燒成焦屍的趙姓、林姓男子，3人葬身車內。
警方表示，從車頭毀損起火現場研判，當時撞擊相當強烈，車上3人可能在撞擊瞬間重傷或昏迷，加上車門卡住，車頭瞬間起火，造成趙姓、邱姓、林姓男子3人逃生不及死亡，火燒車真正起火原因今天將進一步鑑識查明，並調查是否酒駕肇事其他原因。
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