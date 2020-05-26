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桃園轎車自撞起火 3人燒死
桃園市大園區昨天深夜發生離奇死亡車禍；一輛自小客車卡在路旁護欄處，滅火後確定車上三人已無生命跡象。消防局初步研判，這輛車在轉彎處先撞到路邊電桿，之後衝撞護欄，車輛在撞擊瞬間起火，車內三人逃生不及而送命。警、消單位正漏夜調查車禍。
昨天深夜十時許，桃園市消防局一一九救災救護指揮中心接獲報案，指桃園大園往蘆竹方向的大竹南路出現火燒車，消防局立刻派遣六車十六人趕赴。
消防員趕抵現場，發現右前乘客座車門處卡著一名男性，身上起火，緊急拉到路旁以清水滅火搶救，但該人下半身燒焦，已無生命跡象。消防員射水灌救約十分鐘後撲滅火勢，又在右前乘客座及後座各發現一人，均已燒成焦屍。性別無法辨識。
警、消研判車上三人可能在撞擊瞬間受傷或昏迷，車頭又瞬間起火，三人逃生不及葬身起火的車內。
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